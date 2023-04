Champions League : le Real de Thibaut Courtois reçoit Chelsea (direct commenté à 21h)

En même temps que le choc 100% italien entre l’AC Milan et Naples, les quarts de finale de Ligue des Champions nous réservent un affrontement entre les deux derniers vainqueurs de la coupe aux grandes oreilles. Un "remake" de l’année passée, au même stade de la compétition, qui avait vu le Real rejoindre les demies (5-4 en cumulé). Un quart de finale aller à suivre dés 21h en direct commenté en notre compagnie.

Cette rencontre, c’est l’opposition entre deux philosophies. D’un côté, un Real conservateur, qui a confiance en ses cadres et son fabuleux duo Karim Benzema – Vinicius Jr. De l’autre, un Chelsea qui accumule les arrivées (Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoît Badiashile, Joao Felix,…) et les folies financières à l’image de son dernier mercato à plus de 300 millions d’euros.

Des différences sur le terrain mais aussi sur le banc de touche. Là, où la Casa Blanca joue la stabilité avec Carlo Ancelotti depuis 2021, Chelsea en est déjà à son 3e entraîneur de la saison. Cette fois-ci, c’est Frank Lampard, un ancien de la maison, qui sera aux commandes jusqu’en juin prochain.

La bande à l’actuel ballon d’or, relégué à 13 points du FC Barcelone en championnat, rêve encore de réaliser le doublé Ligue des Champions / Coupe d’Espagne. Tandis que pour les Blues, 11e de Premier League à 14 points des places européennes, ce quart de finale ressemble de plus en plus à un "baroud d’honneur" dans une saison qu’il faudra vite oublier.

Notons aussi que cet affrontement sera le théâtre de retrouvailles au sommet entre deux anciens londoniens. Si Eden Hazard est, d’ores et déjà, assuré de commencer sur le banc. Thibaut Courtois aura, lui, la lourde tâche de garder les cages madrilènes inviolées.