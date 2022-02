Champions League : Le magnifique teaser ultra fair-play de l'Ajax pour préfacer son match face à Benfica

L'Ajax est un grand club ! Que les derniers qui en doutaient regardent la vidéo emplie de fair-play publiée par les Ajacides sur leurs réseaux sociaux.

Alors que le club batave affronte Benfica en 8e de finale de Ligue des Champions ce mercredi soir, les Ajacides ont dévoilé un teaser vidéo où les deux clubs sont mis en scène au travers d'une partie d'échecs.

Un à un, les deux joueurs avancent calmement leurs pions en nommant un joueur qui a transité par leur club. "Zlatan" annonce fièrement le Néerlandais. "Di Maria" lui rétorque le Portugais, sourire en coin.

S'ensuit un chouette échange entre les deux joueurs d'échecs qui poursuivent sur leur lancée en récitant plusieurs autres stars passées par leur écurie avant de citer les différents exploits collectifs de leur club.

2 minutes 30 parfaitement réalisées et emplies de fair-play pour montrer que l'Ajax et Benfica sont des clubs à l'histoire sportive riche. Reste à voir qui dira "échec et mat" en premier ce mercredi soir.