En première période et contre toute attente, le Red Bull Salzbourg surprend le Bayern. A la 12e, Okafor sort sur blessure et se fait remplacer par Adamu. Neuf minutes plus tard, l’Autrichien marque un bien joli but, à l’issue d’un contre rondement mené. Lancé par Camara, Adeyemi percute côté droit avant de transmettre le cuir à Aaronson, sur la gauche. La déviation du milieu américain trompe Benjamin Pavard et Niklas Süle et le ballon arrive dans les pieds d’Adamu qui trouve la lucarne d’Ulreich, en reprenant du droit, sans contrôle. Il s’agit de son premier but en Ligue des champions cette saison.