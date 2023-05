Champions League : l’Inter domine l’AC Milan et prend une option sur la qualification

Un Derby della Madonnina en demi-finale de Ligue des Champions, cela sentait forcément la poudre. Et l’Inter avait décidé de faire vivre un cauchemar à l’AC Milan, leur hôte ce mercredi. Auteurs d’un premier quart d’heure de folie, les Nerazzurri en ont planté deux en dix minutes grâce à Dzeko et Mkhitaryan et ont ensuite géré leur avantage pour s’imposer (0-2) et prendre une option sur la qualification en finale.

L’AC Milan reçoit l’Inter en demi-finale de Ligue des Champions. Un derby à ce stade de la compétition, c’était l’assurance d’un San Siro bouillant. Si les supporters de l’AC sont plus nombreux puisque les Rossoneri jouent à domicile ce soir et ont réalisé de magnifiques tifos, leurs joueurs sont pris à la gorge par des Interistes chauffés à blanc.

Sur un corner, Dzeko est trouvé dans le rectangle et l’attaquant trouve le chemin des filets d’une magnifique reprise du plat du pied gauche (8e).

La pression des Nerazzurri se fait forte et l’AC Milan craque une deuxième fois dès la 11e. Mkhitaryan s’infiltre et trompe Maignan d’une frappe plein centre.

A la 16e, l’Inter passe tout proche du 0-3. Sur un ballon repoussé, Calhanoglu frappe mais le ballon s’écrase sur le poteau de Maignan.

Kjaer commet une erreur dans la défense et Martinez récupère le ballon. L’attaquant argentin est stoppé dans le rectangle par une légère poussée et l’arbitre indique le point de penalty mais change d’avis après l’intervention du VAR (32e).

L’AC Milan relève ensuite la tête et se montre dominateur en deuxième mi-temps. Les Rossoneri se créent une belle occasion à la 63e. Giroud trouve Tonali en retrait. Le milieu de terrain italien tente sa chance depuis l’entrée du rectangle mais sa frappe à ras de sol heurte le montant.

L’AC tente de se relancer dans le duel mais ne parvient pas à inquiéter Onana, bien protégé par une défense qui a des allures de muraille. Les Interistes sont également dangereux à chaque fois qu’ils se projettent mais ne parviennent cependant pas à inscrire un troisième but.

Ils prennent toutefois une belle option sur la qualification grâce à leur victoire 0-2 à San Siro. Au match retour, dans le même stade, qui devra cependant être appelé Giuseppe Meazza, préférence des tifosis interistes, l’Inter devra confirmer l’avantage pris ce mercredi.