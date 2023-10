Champions League : l’Antwerp en panne de but pour recevoir le Chakhtar

L’Antwerp a-t-il un but, un objectif dans cette ligue des champions ? A en croire la réponse de Mark Van Bommel en conférence de Presse, pas vraiment: "La 3e place ? Qui a demandé ça ? Ma direction ?". Ou il a été pris en flagrant délit de stratégie façon "Poker-Mentor" pour botter en touche la pression inévitable qui s’installe au fil des heures avant de recevoir le Chakhtar Donetsk en début de soirée.

Les Anversois seraient donc sans but précis et sans buteur précis. Car l’étonnant auteur du triplé championnat/coupe/supercoupe peine un peu ces dernières semaines à trouver le chemin des filets. Ses 3 derniers rendez-vous se sont soldés par des nuls face à Malines, Gand et le RWDM. Le 4e est le déplacement trauma de la bande à Butez à Barcelone sanctionné par un 5-0.

Cela fait donc 0 but inscrit en 4 rencontres, on est assez loin de l’époque ou on ne savait qui de Frey ou Janssen était le plus adroit tandis que Samatta coupait les oranges pour le vestiaire.

Il est clair que Janssen n’est pas dans la meilleure période de sa carrière en ce qui concerne son instinct de renard. Mais bien entendu et là Van Bommel a raison, il ne faut pas pointer un seul homme mais un système offensif qui est moins performant.

Et précisément performant il faudra l’être pour tenter de renverser le Chakhtar. Donetsk, ce n’est pas le nom le plus ronflant de cette poule très relevée par la présence de Porto et Barcelone mais les Ukrainiens portent encore quelques fois le surnom de "Barca de l’Est". C’était avant la guerre et avec des profils comme Douglas Costa, Willian, Adriano ou Mkhytaryan. Aujourd’hui le club ukrainien est meurtri lui aussi et a d’ailleurs été aussi battu lors de sa première journée de Champions League.

La rencontre de ce soir, sera donc importante dans le décompte final de ce parcours européen pour peu que ces 2 formations aient l'ambition de terminer au moins dans les 3 premiers.