Champions League : l’AC Milan trouve encore la faille et bat Naples (1-0)

L’AC Milan semble décidément avoir trouvé la recette pour battre Naples cette saison ! Les hommes de Stefano Pioli l’ont emporté 1-0 à domicile ce mercredi soir dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. L’AC Milan a pu compter sur un excellent Mike Maignan pour lui permettre de conserver le zéro en début de partie. Le seul but de la rencontre a ensuite été inscrit tout en puissance par Ismaël Bennacer cinq minutes avant la pause. Ce dernier est devenu le troisième joueur algérien de l’histoire à marquer un but en quart de finale de la C1 après Madjer et Mahrez.

Les Napolitains ont été réduits à dix à la suite d’un deuxième carton jaune reçu (en quatre minutes) par Andre Zambo Anguissa à un gros quart d’heure du terme mais l’AC Milan n’est pas parvenu à alourdir son aventage dans ce match.

Au niveau des Belges, aucun d’eux n’était titulaire au coup d’envoi. Alexis Saelemaekers a remplacé le buteur du jour à la 67e et a reçu une carte jaune en toute fin de rencontre.

Naples, large leader de Serie A, a cruellement manqué des inspirations de son meilleur buteur, le Nigérian Victor Osimhen, blessé.

Mais le Napoli peut encore espérer renverser la vapeur pour sa première apparition en quarts de finale de C1.