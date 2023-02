Champions League : Kevin De Bruyne "malade" et forfait avec Manchester City contre Leipzig

Kevin De Bruyne ne figure pas dans la sélection de 22 joueurs de Manchester City pour le déplacement à Leipzig en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions mercredi.

Le club n'avait initialement pas communiqué sur la raison de cette absence. Il en a laissé le soin à Pep Guardiola en conférence de presse en fin d'après-midi.

"Il est malade", a brièvement répondu le coach espagnol. "Malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Ils ne se sentait pas bien après le match contre Nottingham samedi. D'autres joueurs joueront", a ajouté Guardiola, ne souhaitant pas s'étendre sur le sujet.

De Bruyne et le Français Aymeric Laporte, également malade et forfait, n'étaient pas présents lors de l'entraînement de Manchester City ouvert aux médias mardi, avant le départ pour l'Allemagne.



Tous deux ont joué samedi passé lors du partage 1-1 à Nottingham Forest, Laporte restant sur la pelouse les 90 minutes et De Bruyne étant remplacé à deux minutes de la fin.



John Stones, qui poursuit son rétablissement après une blessure à la cuisse, n'est pas disponible non plus.



Du côté de Leipzig, Christopher Nkunku est incertain, a annoncé l'entraîneur Marco Rose. L'attaquant s'était déchiré le ligament externe du genou gauche avant le Mondial au Qatar. Après trois mois d'absence, il a effectué samedi son retour sur la pelouse de Wolfsburg (victoire 0-3).



"'Cristo' n'a pu participer qu'à une partie de l'entraînement, parce qu'il a déjà réagi musculairement, après la charge de travail qu'il a eue contre Wolfsburg", a expliqué Rose en conférence de presse. "Il était clair pour nous qu'il ne pouvait pas débuter la rencontre face à City. Maintenant, il va falloir voir comment évoluent ces problèmes, et voir s'il peut simplement être parmi nous demain. C'est notre souhait, mais nous ne voulons pas prendre de risque, parce que l'on a encore plein d'autres matches".