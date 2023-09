Champions League : Jude Bellingham sauve sur le gong un Real Madrid bien pâle face à l’Union Berlin

Jude Bellingham est en train de s'attirer les faveurs de tous les fans madrilènes ! L'attaquant anglais a offert une victoire à l'arrachée au Real Madrid face à l'Union Berlin ce mercredi en inscrivant le seul but de la rencontre à la 94e minute. Dominateurs mais peu inspirés, les Merengue se sont heurtés à un véritable mur défensif et ne sont pas parvenus à le percer. Beaucoup d'occasions, mais un manque cruel de créativité et de réalisme. Jusqu'à ce but salvateur de l'homme de ce début de saison à Madrid. Bellingham offre trois points précieux aux hommes d'Ancelotti et évite un partage gênant dans cette compétition où l'on ne pardonne par le moindre faux-pas au club aux 14 Ligues des Champions.

La pillule sera difficile à avaler côté Union Berlin où l'organisation défensive a posé de très gros soucis au club espagnol. Et il s'en est fallu de peu pour qu'ils décrochent un très bon partage...

Dans l'autre rencontre du groupe Naples se rend à Braga un peu plus tard.