Champions League : Johan Cruyff, Rinus Michels et le football total, comment l’Ajax Amsterdam est devenu un grand d’Europe ?

Miser sur la jeunesse est une valeur sûre dans le football moderne et l’Ajax l’a très bien compris. Ces dernières années, on a vu éclore de jeunes joueurs plus talentueux les uns que les autres au sein du club Amstellodamois. Il faut notamment citer Kasper Dolberg, qui a brillé à l’Euro avec le Danemark, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Hakim Ziyech ou encore le portier André Onana.

La saison 2016-2017 a vu les Lanciers revenir en finale d’une coupe européenne (Europa League), ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 95-96 (finaliste malheureux contre la Juventus). Même s’il faut saluer la prestation de la saison 2018-2019 avec une demi-finale en Champions League perdue contre Tottenham, leur parcours européen est en dent de scie. Eliminé dans les tours préliminaires des 2 coupes européennes en 2017-2018, 1/16e de finale de l’Europa League en 2019-2020 et 1/4 de finaliste de la C3 en 2020-2021. Les Ajacides veulent se relancer cette année et ils ont trouvé le buteur qu’il leur fallait : Sébastien Haller. Le joueur Franco-Ivoirien cartonne en Eredivisie (16 buts) et en Champions League (11 buts). Meilleur buteur des 2 compétitions, Haller c’est 29 buts en autant de matchs cette saison.