Champions League : Haller veut maintenir la cadence à l’Ajax

Une telle performance aurait pu lui permettre de prétendre à l’équipe de France. Entre 2010 et 2016, le natif de Ris-Orangis en banlieue parisienne a porté le maillot bleu dans les catégories de jeunes, notamment en Espoirs avec lesquels il a brillé (13 buts en 20 sélections) aux côtés de Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot ou Lucas Hernandez.

Mais le joueur à l’éclosion tardive a choisi de défendre les couleurs de la Côte d’Ivoire, le pays d’origine de sa mère. Avec les Elephants, il jouera d’ailleurs contre la France en match amical, le 25 mars à Marseille, sa première fois face aux Bleus.

Formé à l’AJ Auxerre puis passé par Utrecht (2015-2017), Francfort (2017-2019) et West Ham (2019-2020), le voilà dans le bain du football international.

Les compliments pleuvent. A commencer par ceux de son entraîneur à l’Ajax Erik ten Hag qui était également son coach à Utrecht : "Malgré son grand gabarit, il est plus habile qu’il n’en a l’air. Je ne veux pas le comparer à Zlatan Ibrahimovic, mais il est aussi grand et possède ses qualités techniques et athlétiques."

"Vu sa classe, je ne suis pas surpris qu’il intéresse (d’autres clubs), déclare ten Hag sur le site de l’Ajax. Tout ce que je peux dire : il va coûter très cher."

Le transfert entrant le plus cher de la Eredivisie (27 millions d’euros) pourrait rapporter gros du côté de l’Ajax lors du prochain mercato. Surtout quand on sait que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund lui feraient les yeux doux depuis quelque temps.