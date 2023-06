Champions League féminine : le Barça renverse Wolfsburg et décroche son deuxième titre

Les Blaugranas n’abdiquent pas. Et leur obstination finit par payer. Les centres de Graham Hansen et Aitana Bonmati arrivent chez Patri Guijarro. La joueuse espagnole ajuste parfaitement la mire (48e et 50e). En deux minutes et deux actions, toutes les imperfections de la première mi-temps sont gommées, le retard est effacé. Et ce n’est pas terminé.



Les vagues catalanes continuent d’affluer sur le but de Merle Frohms. Et la digue allemande se fissure une troisième fois. Fridolina Rolfö met fin à une incroyable succession d’approximations défensives pour placer le Barça aux commandes (3-2, 70e).



Le Barça, avec Alexia Putellas sur le banc pendant 89 minutes, remporte la deuxième Ligue des Champions de son histoire. Pour Wolfsburg, titré pour la dernière fois en 2014, il faudra encore attendre pour étoffer son palmarès européen.