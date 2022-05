Champions League féminine : le Barça pour le doublé ou Lyon pour l'Histoire ? (direct VIDEO 18h55)

Et qui dit "grands clubs" dit aussi "grandes joueuses". Les deux noyaux ne comptent pratiquement que des joueuses internationales défendant les couleurs de leurs pays ! Du côté du Barça, on peut citer les Espagnoles Alex Putellas (Ballon d'or 2021), Irene Paredes, Jennifer Hermoso ou encore Aitana Bonmatí, la Néerlandaise Lieke Martens (championne d'Europe en 2017 avec les Pays-Bas et passée par le Standard), la Norvégienne Caroline Graham Hansen, la vice-championne olympique suédoise Fridolina Rolfö ou encore la Nigériane Asisat Oshoala.

A Lyon, l'ossature est plus francophone évidemment, avec notamment les Bleues Wendie Renard, Griedge Mbock, Delphine Cascarino, ou ex-Bleues Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, mais l'effectif est tout aussi impressionnant avec notamment la championne du monde américaine Lindsey Horan et sa jeune compatriote star en devenir Catarina Macario, la championne olympique canadienne Kadeisha Buchanan ou encore la Norvégienne Ada Hegerberg (Ballon d'or 2018) et la gardienne chilienne Christiane Endler... sans oublier la Red Flame Janice Cayman, qui a joué plus souvent cette saison sous les ordres de l'entraîneuse française Sonia Bompastor.

Qui seront les nouvelles reines de l'Europe du foot ? Réponse ce soir en direct sur Tipik et Auvio, à partir de 19h.