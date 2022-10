Champions League : face à l’Atlético Madrid, "n’est-ce pas ce qui convient le mieux au Club de Bruges ?"

"Les chances de qualification du Club de Bruges pour les 1/8e de finale sont donc passées de 14% à 65%" rappelle Stéphane Meideros. "Logique après le 6 sur 6 ! Ensuite, sur certains points, c’est très intéressant…"



"On a un Atlético parfois à deux visages. Par exemple, en Liga, c’est l’équipe qui va le moins presser dans le camp adverse. Alors qu’en Champions League, ils sont dixièmes sur trente-deux. Un visage quand même complètement différent. On les sent plus agressifs en Champions League. Quant à lui, Bruges est la cinquième équipe qui presse le moins dans le camp adverse en Champions League. On ne parle même pas ici d’un pressing réussi ou pas. Mais on parle d’intention d’aller déranger, ou pas, le jeu adverse dans sa moitié de terrain. En Liga, l’Atlético est le genre d’équipe à laisser vraiment la moitié adverse à son adversaire. Et dans sa moitié de terrain à contrôler le couloir central et vraiment à laisser les côtés un peu plus disputés. Il y a un gros contrôle, un énorme contrôle, ça c’est indiscutable, de la partie centrale du terrain, du goal au milieu de terrain. Mais par contre le camp adverse est complètement laissé à l’adversaire."

Mais au final, n’est ce pas ce qui convient le mieux au Club de Bruges, d’être dans cette situation ?

"On se dit que sur la scène européenne, on sait que l’Atlético c’est une équipe qui va aller chasser énormément", réagit Joachim Mununga. "Mais au final, n’est ce pas ce qui convient le mieux au Club de Bruges, d’être dans cette situation ? Ou, eux vont pouvoir repartir en reconversion et certainement sur les côtés. Je pense que cela convient mieux au Club de Bruges, s’il veut se donner une chance de gagner. C’est de faire le gros dos plutôt que de devoir faire le jeu et d’être pris en contre par cette équipe de l’Atlético Madrid."