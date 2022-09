Deux coups d’éclat de Mbappé permettent au PSG d’écarter la Juventus

Le Paris Saint-Germain a eu raison de la Juventus 2-1 lors du premier match du groupe H de Ligue des Champions au Parc des Princes. Les Parisiens ont dominé les débats en première période et assommé les Turinois sur deux actions collectives splendides et conclues à chaque fois par une frappe en un temps de Kylian Mbappé (5e et 22e).

Au-dessus du lot lors des 45 premières minutes malgré une frayeur détournée par Gianluigi Donnarumma, les hommes de Christophe Galtier auraient pu corser l’addition avant la pause. Ils se sont contentés de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance et auraient pu le regretter lors de la 2e mi-temps. La Juventus a en effet repris du poil de la bête.

Plus agressifs, les Italiens se sont montrés davantage entreprenants (ce n’était pas bien compliqué). Résultant Weston McKennie a réduit l’écart dès la 53e minute de la tête suite à un centre de Kostic mal négocié par Donnarumma.

Les Turinois se sont plusieurs fois affichés dans le rectangle adverse mais c’est le PSG qui s’est procuré les meilleures opportunités de marquer, notamment via Kylian Mbappé. Le score n’a finalement pas bougé.

Les Parisiens entament donc leur campagne idéalement et empochent les trois points. Dans l’autre match du groupe Benfica a disposé du Maccabi Haifa 2-0 et est donc premier du groupe H.