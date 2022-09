De Bruyne encore à l’assist et déroule avec City, un 1er but en C1 pour Saelemaekers

Manchester City a fait forte impression à Séville mardi soir en s’imposant 0-4 en terre andalouse pour son entrée en lice dans le groupe G de Ligue des Champions. Titulaire avec les Cityzens, Kevin De Bruyne a aidé son équipe à faire sauter le verrou sévillan en offrant l’assist du 0-1 à son compère Erling Braut Haaland. 'KDB' a ainsi empilé un 4e assist lors des quatre derniers matches.

Buteur à la 20e minute, Haaland a remis le couvert à la 67e pour s’offrir un doublé alors que Phil Foden s’était chargé de faire 0-2 à la 58e. Clairement supérieur à son adversaire, Manchester City a même planté un quatrième but dans les arrêts de jeu via Ruben Dias (90+2). Les Anglais s’installent en tête de leur groupe à égalité de points avec le Borussia Dormtund, vainqueur 3-0 contre Copenhague plus tôt dans la soirée.

Dans les rangs de Séville, Adnan Januzaj a eu droit à quelques minutes de jeu. Il est monté sur la pelouse à la 78e minute tandis que De Bruyne cédait sa place à Mahrez dans le même temps.

Autre Belge en vue – en dehors d’Eden Hazard, buteur et passeur avec le Real Madrid – Alexis Saelemaekers s’est offert un premier but en Ligue des Champions au bout de son 7e match dans la compétition. Titularisé une seule fois depuis le début de la saison en championnat, l’ancien anderlechtois a mis cette opportunité à profit pour faire trembler les filets à la 40e minute du match entre Salzbourg et l’AC Milan. Libéré au point de penalty par une passe latérale de Rafael Leao, le Diable rouge n’a eu aucune difficulté pour déposer le ballon au fond.

Il a ainsi permis aux Milanais d’égaliser à 1-1 alors que le Suisse Noah Okafor s’était joué de la défense transalpine à la 28e minute pour ouvrir le score devant son public. Aligné dans le onze de base, Charles De Ketelaere a cédé sa place à la 70e minute alors que Divock Origi est monté au jeu à la 57e minute en lieu et place d’Olivier Giroud.

Au classement du groupe E, c’est donc le Dinamo Zagreb qui mène le bal grâce à sa victoire face à Chelsea. Avec trois points, les Croates regardent de haut Salzbourg (1pt), Milan (1pt) et Chelsea (0 pt).