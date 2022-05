Champions League : Courtois et De Bruyne dans l’équipe type

La campagne européenne de Thibaut Courtois a été tout simplement exceptionnelle, avec comme climax les 9 arrêts lors de la finale face à Liverpool, ponctués par un sacre. Le Diable Rouge est donc le gardien de cette équipe type. Une équipe dans laquelle on retrouve trois équipiers de notre "pieuvre", à savoir Vinicius Junior, Luka Modric et Karim Benzema (meilleur buteur de la C1 avec 15 buts) qui a également été élu Joueur de la saison.

Liverpool, le finaliste malheureux, place également quatre joueurs dans le onze de base. Alexander-Arnold, Van Dijk et Robertson en défense, et Fabinho au milieu de terrain.

L’autre belge qui a brillé pendant cette campagne, c’est Kevin De Bruyne qui a prouvé qu’il était un des meilleurs milieux de terrain de la planète foot. Le Diable Rouge et les Cityzens avaient été éliminés en demi-finales par le Real Madrid.

Kylian Mbappé (PSG) et Antonio Rüdiger (Chelsea) complètent cette équipe de la saison en Ligue des Champions.

Vinicius Junior, auteur de l'unique but de la finale, a en outre été élu Jeune joueur de la saison.

Enfin, le premier but de Benzema contre Chelsea en quarts de finale en quarts a été désigné plus beau but de la saison.