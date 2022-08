Champions League – Clément Tainmont sur le tirage de Bruges : "L’objectif, ce n’est pas d’être 3e, mais dans les deux premiers, il faut se donner les ambitions"

Le Club Bruges aura fort à faire cette saison encore en Ligue des Champions. Face à Porto, l’Atletico Madrid et le Bayer Leverkusen, il faudra se montrer à la hauteur de ses ambitions pour passer l’hiver européen.

Que peut espérer le Club Bruges en Ligue des Champions cette année ? Notre consultant foot Clément Tainmont a répondu au micro de David Houdret.

"A partir du moment où tu figures dans le chapeau 4, tu sais pertinemment que tu vas tomber sur deux grosses écuries européennes très fortes. Ici, Porto, Atletico sont habitués de cette Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier le Bayer qui est un candidat sérieux".

Pourtant, si le groupe est quand même relevé, pour notre consultant, il faut jouer le coup à fond et ne pas penser à autre chose que passer au second tour.

"Forcément, c’est un groupe difficile, mais je pense que c’est un groupe quand même plus ouvert que l’année passée où il y avait Paris et Leipzig. Il y a un an, je disais que Bruges devait chaque année grandir en Ligue des Champions. L’année dernière, ils ont grandi et obtenu du crédit des médias hors Belgique. Je pense donc qu’ils doivent continuer à grandir. L’objectif, ce n’est pas d’être 3e, mais dans les deux premiers. Bruges doit avoir des ambitions, c’est un club qui a les moyens et ils doivent jouer la qualification", conclut Clément Tainmont.