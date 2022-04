Champions League : Chelsea – Real : "Benzema s’améliore comme le bon vin", estime Ancelotti

Le Real n’a fait qu’une bouchée de Chelsea lors de son déplacement dans la capitale londonienne. Les Madrilènes se sont imposés 1-3, grâce à un triplé de Karim Benzema, en 1/4 de finale aller de la Champions League

Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, est revenu en conférence de presse, sur la belle victoire de ses joueurs "L’équipe a très bien joué, cela a été une très bonne prestation, on a été courageux, on a montré de la personnalité, c’était une grande prestation. Mais nous ne sommes qu’à la mi-temps dans la confrontation, on voudra avoir la même approche au retour, mais on ne sait jamais comment ça se passera. Evidemment, on a l’avantage, mais la confrontation est encore ouverte. Sans la règle du but à l’extérieur, c’est un avantage pour Chelsea. Je pense qu’on a joué mieux qu’eux ce soir mais il reste un match et tout peut arriver.