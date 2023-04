Champions League : Carlo Ancelotti rappelle que le Real Madrid "a beaucoup souffert contre Chelsea l'an dernier"

Rieur et en grande forme à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea mercredi (21h00), Carlo Ancelotti a rappelé mardi que le Real Madrid avait "beaucoup souffert" l'an dernier contre cette équipe, et a adoubé Frank Lampard, récemment nommé à la tête des Blues, et est persuadé qu'"il s'en sortira bien".

Le match n'est pas décisif, mais il pourrait cependant donner un avantage certain pour le retour, selon Ancelotti. L'équipe est motivée, elle veut "faire un match complet, défendre bien, mieux que contre Villarreal, et attaquer, si possible comme contre le Barça". Confiant, l'entraîneur du Real Madrid affirme vouloir "gagner de nouveau la Ligue des champions et vivre une autre nuit magique au Bernabéu".

Ancelotti admet toutefois avoir "beaucoup souffert" l'an dernier contre leurs adversaires de demain, et reconnaît le niveau de l'équipe. "Les moments les plus difficiles de la dernière campagne, je dirais que c'était contre Chelsea et Manchester City. Pour diverses raisons, ça a été le match où on a le plus souffert contre Chelsea. On doit respecter ce club, ils ont des joueurs de top niveau". Ancelotti reconnaît également la valeur du fraichement nouvel entraîneur adverse, Frank Lampard, et est "sûr qu'il s'en sortira bien le temps qu'il restera à Chelsea (...) Je crois que Lampard fera un travail fantastique avec eux".

Fier de son équipe, l'entraîneur du Real s'estime chanceux de gagner des titres avec les Madrilènes. Le Real est "un groupe va bien (...) Mais après, j'ai de la chance que cette équipe gagne. En deux ans, ils ont tout gagné, alors que certains ne gagnent pas le moindre titre dans toute leur carrière".

Les deux équipes, Real Madrid et Chelsea FC, s'affronteront ce mercredi, rencontre prévue à 21h00.