Champions League : cap sur Istanbul pour les huit rescapés, suivez le tirage des quarts en direct (12h)

L'Italie en puissance, le tenant madrilène en épouvantail et le Bayern Munich sur sa lancée: le printemps européen s'éclaircit vendredi (12h00) avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions.

A l'approche de l'équinoxe, les huit rescapés de l'hiver rêvent déjà d'Istanbul, de Turquie et du stade Atatürk, hôte de la finale de C1 le 10 juin juste avant l'été.

Mais pour succéder au Real Madrid, la route s'annonce sinueuse, au travers des mois d'avril et de mai, qui promettent plusieurs sommets du football continental, en quarts de finale (11-12 et 18-19 avril) et en demi-finales (9-10 et 16-17 mai).

Sans Kylian Mbappé, Lionel Messi, Robert Lewandowski ni Mohamed Salah, tous éliminés en poules ou en huitièmes, les stars du "top 8" s'appellent Erling Haaland, Victor Osimhen, Sadio Mané, Romelu Lukaku et... Karim Benzema.

Le Ballon d'Or français, qui a pris sa retraite internationale, considère logiquement ce grand rendez-vous continental comme une priorité, lui qui restera à jamais l'homme du sacre de 2022, avec 15 buts inscrits lors de cette édition.

En quête d'un 15e titre cette saison pour améliorer son record de trophées, le Real de Benzema et Vinicius est la seule équipe espagnole qualifiée pour la phase finale mais son expérience de l'épreuve en fait l'un des favoris logiques, surtout depuis son huitième de finale retentissant contre Liverpool (victoires 5-2 à Anfield et 1-0 au retour mercredi) dans le remake de la finale 2022.

D'autres victimes de la saison passée pourraient d'ailleurs recroiser la route des Madrilènes en quarts, si le tirage leur réserve un choc face à Manchester City (comme en demi-finale 2022) ou Chelsea (comme en quart 2022).

trio italien

Toujours menaçants et taillés pour le titre, les clubs anglais ne sont toutefois pas les plus nombreux au rendez-vous des quarts de finale cette saison.

Car l'Italie vit une saison faste: le leader de Serie A Naples est en pleine forme et a franchi sans encombre son huitième contre Francfort, comme les deux clubs milanais, présents ensemble à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2006.

C'est l'année du renouveau pour les clubs italiens, jamais titrés depuis 2010: l'an passé, ils ne comptaient aucun représentant dans le top 8, tout comme la France. Les écuries françaises, elles, sont encore bredouilles cette saison depuis l'élimination sans panache du Paris SG face au Bayern en huitièmes.

Un derby lombard est d'ailleurs possible dès les quarts: l'UEFA réalise en effet un tirage intégral sans restrictions, dans ses bureaux de Nyon, en Suisse.