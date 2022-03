Pour cette finale avant la lettre, tous les regards étaient tournés vers Kylian Mbappé… annoncé avec insistance à la maison blanche. Le champion du monde, incertain avant la rencontre, fait bien partie du onze de base.

Les dix premières minutes sont dominées par la bande à Benzema. Mais une domination stérile qui ne donne rien de concret.

A la 13e Mbappé bute sur un excellent Thibaut Courtois. Quelques minutes plus tard belle envolée de Donnaruma sur un tir de Benzema.

Le duel à distance Mbappé-Benzema fait rage. Le jeune Kylian ouvre le score à la 34e… mais son but est annulé pour hors-jeu. Benzema se crée deux grosses occasions mais c’est son copain en équipe de France qui trouve l’ouverture. Mbappé part comme une fusée, il fixe Alaba avant de dégoûter Courtois qui ne peut que constater les dégâts. Mbappé met le PSG sur orbite. C’est 0-1, on joue depuis 40 minutes.

A la 54e minute… nouveau but de Mbappé… une nouvelle fois annulé pour hors-jeu. Sans doute le tournant du match.

A l’heure de jeu, Kimpembe glisse le ballon en retrait à son gardien. Une action a priori anodine mais Donnaruma rate son dégagement devant Benzema. Vinicius en profite. Il récupère le cuir, le glisse à Benzema qui égalise.

Le Real est relancé. La pression monte devant le but parisien, Benzema presse… Et la 76e, sur une passe géniale de Modric, le buteur français donne l’avance aux Merengue… Avant de définitivement dégoûter les Parisiens deux minutes plus tard. Les Madrilènes sont survoltés, ils ne seront plus inquiétés.