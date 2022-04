Champions League : Benfica – Liverpool, attention à la surprise portugaise (Live commenté 21h00)

Place ce mardi aux premières rencontres des quarts de finale de la Ligue des Champions. Liverpool se déplace au Portugal, du côté de Lisbonne. Un match qu’il faudra prendre au sérieux afin de ne pas tomber dans le piège comme l’a fait l’Ajax Amsterdam au tour précédent.

Avec un mois d’avril de tous les dangers, Liverpool peut tout gagner ou tout perdre. Il y a les quarts de finale de Ligue des Champions, mais aussi le double duel contre Manchester City, dimanche en championnat et six jours plus tard en demi-finale de Coupe d’Angleterre. Pas l’idéal, mais il faut gagner coûte que coûte.

Et ça tombe bien, Liverpool enchaîne ces derniers temps. Les Reds ont remporté une dixième victoire consécutive en Premier League ce week-end. De quoi bien lancer le mois d’avril.

Et Klopp pourra à nouveau compter sur son attaque de feu. A commencer par Mohamed Salah. L’Egyptien, a l’occasion de se rapprocher de la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Avec huit buts cette saison, il n’est qu’à quatre buts du leader Robert Lewandowski.

Attention cependant à Benfica. Bourreau inattendu de l’Ajax Amsterdam en 8e de finale (2-2, 0-1), le Benfica se retrouve en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2015-2016.

Et son entraîneur, Nelson Verissimo, voudra confirmer, s’il veut espérer prolonger son aventure portugaise. Homme du cru et passé par toutes les fonctions depuis 2012, Verissimo, 44 ans, a remplacé fin décembre Jorge Jesus, parti sur fond de mauvais résultats et de contestation du vestiaire.

Eliminé de la Coupe du Portugal en décembre par Porto, le club lisboète continue de perdre du terrain face à ses principaux rivaux en championnat. Après la défaite subie vendredi à Braga (3-2), l'écart le séparant du Sporting, dauphin des "Dragons", s’est creusé à neuf points.

Plusieurs fois interrogé sur son futur, Verissimo répond avec détachement. "Mon avenir est le dernier de mes soucis. Je suis l’entraîneur du Benfica avec beaucoup d’honneur et de fierté. Je connais la tâche et la mission qui m’incombent ici", a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse.

De quoi tenter de contrecarrer les plans de Liverpool et de pourquoi pas prolonger un peu l’aventure du Benfica en Ligue des Champions? Jan Vertonghen et ses équipiers ont surpris n'auront rien à perdre. Les Reds, dont Divock Origi, sont prévenus.