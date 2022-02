Champions League, Atlético - Manchester United : Cristiano Ronaldo, véritable cauchemar des Colchoneros

En Premier League, l'attaquant mancunien a retrouvé le chemin des filets après une longue disette de 6 matches sans marquer le moindre but. CR7 n'avait plus connu ça depuis 13 ans, c'est peu dire.

Mais tout le monde le sait, la Champions League est SA compétition. Il y a déjà planté 6 roses cette saison, lors de la phase de poules. D'ailleurs, le dernier joueur mancunien à avoir inscrit plus de buts lors d'une même édition était... Cristiano Ronaldo lui-même. Il avait trouvé le chemin des filets 8 fois en 2007/08, année du dernier sacre des Red Devils dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Nul doute que la superstar portugaise aura particulièrement à coeur de soigner ses statistiques en Ligue des Champions dès ce mercredi, face à la formation de Diego Simeone. S'il marque, il s'agira non seulement de son 142e goal dans la compétition reine mais aussi du 500e but inscrit par Manchester United en C1 ! Seuls 4 clubs ont atteint cette barre : le Real Madrid (1001), le Bayern Munich (760) et le FC Barcelone (624). Une raison qui poussera et motivera certainement davantage le bonhomme, connaissant son envie de marquer toujours plus l'histoire du football de son empreinte.