Champions League – Atlético Madrid – Manchester United : un ours blessé contre un diable sans fourche

C’est un duel entre un diable qui n’effraie plus et un ours sans griffes. D’un côté, Manchester United, 4e en championnat, n’a plus été champion depuis la saison 2012-2013, année de départ de Sir Alex Ferguson. En ligue des Champions, il faut remonter à la saison 2007-2008.

De l’autre, l’Atletico Madrid, 5e de la Liga et deuxième de son groupe de Champions League avec seulement deux petites victoires.

Un duel qui s’annonce passionnant, au stade Wanda Metropolitano de Madrid, pour deux équipes qui ont tout à gagner.