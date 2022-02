Champions League : Anthony Elanga, le talent émergent d'Old Trafford qui a sauvé Manchester United contre l’Atlético

Conscient des qualités du garçon, Manchester United n’a pas tardé à le prolonger, dès le mois de décembre. Elanga a ainsi paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2026.

"Mon ambition ultime a toujours été de jouer pour Manchester United. Le niveau est extrêmement élevé, mais ce contrat est un autre moment important dans mon parcours. C’est l’environnement parfait pour passer à l’étape suivante, avec des joueurs et des entraîneurs de classe mondiale pour apprendre chaque jour", déclarait-il à l’époque.

Si tout semble aller pour le mieux pour Elanga, le gamin est tout de même passé par des moments compliqués.

Le Suédois a en effet manqué un tir au but au début du mois de février lors du 4e tour de FA Cup. Une erreur – finalement fatale à Manchester United, éliminé par Middlesborough – à l’origine de plusieurs insultes racistes à son encontre sur les réseaux sociaux.

Protégé par le club et notamment par son équipier Marcus Rashford, Elanga ne s’est pas laissé déstabiliser et a repris son chemin.

Des imbéciles, il en a recroisé le week-end dernier à Leeds. Alors qu’il célébrait le but de son équipier Fred, l’ailier de Man Utd a reçu une pièce de monnaie sur la tête. Rapidement soigné par le staff médical, Elanga a répondu sur la pelouse quelques minutes plus tard pour s’offrir le 3e but de sa carrière en Premier League et fixer le score à 2-4. Une preuve de plus que le garçon a du caractère.