Championne Olympique de patinage, Carlijn Achtereekte va devenir cycliste pro chez Jumbo-Visma

Carlijn Achtereekte, 32 ans, Championne Olympique du 3.000m en patinage de vitesse en 2018 à PyeongChang, va troquer ses patins contre un vélo pour débuter en compétition avec Jumbo-Visma, a annoncé la formation néerlandaise ce mardi dans un communiqué.

Déjà sous contrat avec Jumbo-Visma pour le patinage, Carlijn Achtereekte a vu celui-ci s'achever en avril avec aussi à son palmarès un titre de vice-Championne du Monde sur 3.000m en 2020 et une médaille de bronze sur 5.000m lors des Championnats du Monde l'an dernier, sa dernière compétition sur la glace.

Dans un premier temps, et à partir du 1er juin, Carlijn Achtereekte disputera quelques courses de plus petit niveau et des critériums. Sur base de ses performances, elle pourrait être inscrite sur des courses majeures, à commencer par le championnat des Pays-Bas le 25 juin.