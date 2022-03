Cette fois, la double championne olympique n’était pas là. Et Vidts a assumé son nouveau statut. Elle faisait partie des candidates au podium. Il y avait une opportunité, elle l’a saisie à pleine main. Trois records personnels, première ou deuxième de chaque épreuve. C’était du Vidts taille patronne à Belgrade. A l'image de cet ultime 800m remportée avec brio devant sa dernière rivale, la Polonaise Adrianna Sulek.



"Le but était de rester près de Sulek. Mais dans les 400 derniers mètres, je me sentais encore bien. C’est juste beau de finir comme gagnante… en gagnant. Je pense que j’avais beaucoup de confiance. Je me sentais forte". Ou l’art d’allier l’or et la manière.

Championne du monde ou pas Noor reste une fille discrète, calme et déterminée. Une bosseuse qui combine sa carrière avec des études de bio ingénierie à la KUL. Attirée depuis toujours par les maths, elle a trouvé dans les épreuves combinées de quoi assouvir sa passion des chiffres.



La petite fille amenée au stade par son père il y a 18 ans a pris de la maturité et est désormais championne du monde. Celle qui a grandi dans l’ombre de Nafi Thiam est désormais en pleine lumière.