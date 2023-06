Championnats nationaux : Madouas, Healy, Hirschi, Pogacar imitent Evenepoel

Valentin Madouas s’est imposé en solitaire, après une course éprouvante de 224 kilomètres dans le Nord, du côté de Cassel. Le coureur breton signe sa première victoire de la saison, devant son équipier de la Groupama – FDJ, Rudy Molard et Julien Bernard (Trek – Segafredo). Julian Alaphilippe qui faisait partie des favoris n’a pas terminé la course.