Championnats européens : Tim Van De Velde et Rémi Schyns éliminés en séries du 3000 m steeple

Rémi Schyns et Tim Van De Velde ont été éliminés mardi en fin de matinée à l’issue des séries du 3000 m steeple des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich, intégrés à la 2e édition des championnats européens. Ils étaient alignés tous deux dans la 2e série. Van de Velde s’est classé 9e en 8 : 38.23, soit le 17e temps des 34 concurrents. Après avoir chuté, Schyns a terminé 16e de sa course et 31e de l’ensemble des deux séries en 9 : 21.85

Les cinq premiers de chacune des deux séries et les cinq autres meilleurs temps se qualifiaient pour la finale qui se courra le vendredi 19 août (21h00). Le dernier chrono des repêchés a été réalisé par le Français Djilali Bedrani en 8 : 35.57, 15e chrono des 34 concurrents.

Schyns est tombé à un peu moins de quatre tours de l’arrivée. Il a poursuivi la course très loin de ses adversaires. Van de Velde a été décramponné à trois tours de l’arrivée et ensuite bien revenu sur la fin, mais il lui a manqué 2.66 secondes pour briguer une place de finaliste au temps.

Le record de Tim Van de Velde, 22 ans, remonte au 14 juin dernier à Turku en 8 : 24.56. Van De Velde n’avait pu éviter la 40e et avant-dernière place des séries en 9 : 03.11 aux Mondiaux d’Eugene le 15 juillet dernier.

Le Batticien Schyns, 23 ans, champion de Belgique en titre, a un record personnel en 8 : 34.85 réalisé le 28 mai de cette année à Oordegem.