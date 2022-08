Championnats européens : Thomas Carmoy 5e du saut en hauteur, "il ne me manque rien pour le podium, juste passer 2m27"

Thomas Carmoy a terminé à la 5e place de la finale du concours du saut en hauteur des championnats d’Europe d’athlétisme, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, jeudi en Allemagne.

Thomas Carmoy n’est pas passé loin du podium en saut en hauteur. Après avoir franchi 2m18 à son premier essai, Carmoy a ensuite dû attendre son deuxième essai pour passer 2m23. Le Carolo, dont le record personnel est fixé à 2m28, a ensuite manqué ses trois essais à 2m27, échouant à la 5e place.

"Comme d’habitude, c’était difficile niveau concentration avec l’attente d à la météo. Mais je suis toujours au rendez-vous lors des grands championnats et je le serai toujours", commence par expliquer Thomas Carmoy au micro de David Bertrand.

Et d’ajouter : "L’orage devait tomber, j’ai l’habitude et après l’échauffement et des prises de marques, sauter sous la pluie, ce n’est pas un souci pour moi. Il y avait déjà pas mal d’éliminé à 2m18 et moi je suis satisfait de ma barre (2m23). Après, il ne manque rien pour le podium. Il suffit de passer 2m27. Mais aujourd’hui, c’était très fort. Je fais un top 5 et ça reste très honorable."

La médaille d’or est revenue au champion olympique italien Gianmarco Tamberi qui a été le seul à franchir une barre à 2m30. L’Allemand Tobias Potye a pris la deuxième place à 2m27 tout comme l’Ukrainien Andriy Protsenko qui termine troisième car il a manqué plus d’essais que Potye.