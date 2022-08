Championnats européens : Niels Pittomvils remonte à la 11e place du décathlon après le lancer du disque

Niels Pittomvils a lancé le disque à 46m77, son meilleur résultat de la saison, à 50 centièmes de son record personnel, lors de la 7e des dix épreuves du décathlon de l'Euro d'athlétisme de Munich. Avec ce 3e résultat des dix-sept concurrents encore en lice, le Limbourgeois de 30 ans a ajouté 803 points. Son total de 5.697 points lui permet de passer de la 12e à la 11e place provisoire.

Le Suisse Simon Ehammer est largement en tête et possède 6.230 points. L'Italien Dario Dester (5.972 pts) et l'Allemand Kai Kazmirek (5.847pts) suivent aux 2e et 3e places.

Niels Pittomvils a débuté la 2e journée du décathlon mardi en signant le 9e chrono du 110 m haies en 14.81, son meilleur temps de la saison, de quoi ajouter 873 points. Il était remonté de la 14e à la 12e place.

Pittomvils est placé dans le groupe A du saut à la perche (11h30). En soirée, il ponctuera sa compétition par le lancer du javelot (18h30 ou 19h30) et le 1500 m (21h35).

Lundi, l'athlète coaché par Joffray Baune, qui s'est fait opéré du tendon d'Achille en juin 2021, a débuté son épreuve par un 100 mètres en 11.32 (791 pts), sauté 7m10 à la longueur (838 pts), lancé le poids à 15m25 (805 pts), bondi à 2m02 à la hauteur (822 pts) et couru le 400 mètres en 51.09 (765 pts). Il a viré à mi-parcours avec un total de 4.021 points. Son record personnel au décathlon est de 8.222 points. En 2014, Pittomvils avait terminé 14e de l'Euro de Zurich.

Lundi, le décathlon a été marqué dès sa première épreuve par un coup de tonnerre avec l'abandon du champion du monde d'Eugene le Français Kevin Mayer qui a renoncé dès le 100 mètres.