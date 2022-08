Championnats européens – mountainbike : démonstration de Tom Pidcock, Schuermans premier belge est 6e

Tom Pidcock a remporté le championnat européen en mountainbike grâce à un solo remarquable. Parti seul un peu après 45 minutes, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers a effectué une démonstration. Le Danois Sebastian Fini Carstensen et le Suisse Filipo Colombo termine respectivement 2e et 3e. Schuermans finit premier belge à la 6e place.

Après son titre de champion olympique à Tokyo l’année passée en mountainbike, Tom Pidcock ajoute celui de champion d’Europe. Le Britannique a effectué une démonstration et dégoûté tous ses adversaires.

C'est pourtant Pierre De Froidmont qui prend le meilleur départ. Mais rapidement le Belge est lâché. Plusieurs coureurs tentent de sortir dans les 30 premières minutes de course, mais Tom Pidcock gère.

Petit à petit le Britannique place des accélérations pour remonter dans les premières place avant de prendre la tête après 45 minutes de course. On ne le reverra plus. Rapidement, il possède 25-30 secondes d'avance et gère la suite de la course.

Derrière, ça s'organise. Ils sont six coureurs à pouvoir prétendre aux deux dernières médailles. Parmi ces coureurs, un belge. Pas de breloque pour Schuermans qui finira cependant à une belle 6e place. Les médailles vont à Carstensen et Colombo. Daan Soète termien est 18e à 2'18 et Pierre De Froidmont termine 4'23'' à la 38e place.

Le Suisse Mathias Flückiger, vice-champion olympique et vice-champion du monde, n'a pu prendre le départ, lui qui a été provisoirement suspendu après un contrôlé positif au zeranol, un stéroïde anabolisant

Githa Michiels et Emeline Detilleux seront en piste samedi dans la course dames.