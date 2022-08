Championnats européens : Brys, Mercier, Lemmelijn et Claeys en demi-finales du quatre de couple en aviron à Munich

Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys se sont qualifiés pour les demi-finales du quatre de couple aux championnats d’Europe d’aviron jeudi à Munich, Allemagne.

Le quatuor a pris la 3e place de sa série derrière la Roumanie avec Mihai Chiruta, Ciprian Tudos, Ioan Prundeanu et Marian Enache (6 : 18.46) et la République tchèque avec Jan Felissner, Tomas Sisma, Dalibor Nedela et Filip Zima (6 : 23.87).

Partis calmement, Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys ont progressivement accéléré l’allure pour gérer leur course et rejoindre aisément, en 6 : 24.16, les demi-finales prévues vendredi (11h39 et 11h45).

Les trois premiers de chacune des trois séries se qualifient en effet pour les demi-finales, les autres bateaux doivent passer par des repêchages.

Premier athlète à entrer en lice aux championnats européens de Munich jeudi matin, Marlon Colpaert n’avait lui pu se qualifier directement pour les demi-finales du skiff poids légers.

Après le forfait de Niels Van Zandweghe avec qui il était prévu pour le deux de couple poids légers, Marlon Colpaert s’est rabattu en effet sur le skiff poids légers.

L’Ostendais, 22 ans, a pris – en 8 : 12.13 – la 4e place de sa série remportée par le Bulgare Lazar Penev en 7 : 58.30 et devra passer par les repêchages.

Les trois premiers rameurs de chacune des trois séries se qualifient directement pour les demi-finales, le quatrième passe par les repêchages prévus vendredi à 9h48.