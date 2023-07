Championnats du monde : Peter Genyn champion du monde sur 100m devant Roger Habsch en argent

Les Belges continuent de briller aux championnats du monde de para-athlétisme à Paris ! Peter Genyn a décroché la troisième médaille d’or de la délégation. Roger Habsch a lui ajouté une médaille d’argent à la moisson belge.

Peter Genyn, 46 ans, a décroché l’or sur 100m en fauteuil roulant (classe T51) tandis que Roger Habsch, 44 ans, s’est emparé de l’argent. Avec un chrono de 19.79, le champion paralympique en titre remporte l’or et le record des championnats. Le tenant du titre Toni Piispanen (46 ans) doit se contenter du bronze.



Peter Genyn (G-sport Vlaanderen), originaire de Kalmthout, a remporté sa série le matin, en battant notamment le Finlandais Piispanen, champion à Dubaï en 2019 qui défendait son titre. Le Liégeois Roger Habsch (Ligue Handisport Francophone) en a fait de même dans sa série, établissant un record de championnats (19,96). Une finale tendue s’annonçait, et elle n’a pas déçu.



Dans les couloirs 6 et 4, Genyn et Habsch ont pris les départs les plus rapides de la finale. Tous deux ont sprinté au coude à coude pendant un long moment. Un peu après la moitié du parcours, Peter a néanmoins pris la tête et ne l’a plus lâchée. Il décroche ainsi un nouveau titre mondial en 19.79. Ce faisant, il améliore également le record du championnat établi par Roger Habsch dans les séries plus tôt dans la journée. Roger remporte la médaille d’argent en 19.97 et Piispanen complète le podium en 20.56.



Il s’agit du 6ème titre mondial pour Peter Genyn, le troisième sur 100m après Doha 2015 et Londres 2017. Il est également double champion paralympique de la distance (2016 et 2021).



" Nous travaillons très dur pour des événements comme celui-ci et notre sport devient de plus en plus professionnel. J’ai eu la chance d’être particulièrement en forme aujourd’hui, car nous sommes tous très proches les uns des autres. La place est le plus important dans une finale, même si le temps d’aujourd’hui était très bon ", déclarait Genyn, qui s’est également réjoui que grâce à sa performance et à celle de Roger Habsch, la Belgique obtienne deux places de quota pour les Jeux Paralympiques de Paris. " Le para sport est en plein essor dans notre pays, c’est vraiment bien. "



Roger Habsch était un peu déçu de sa deuxième place " J’ai perdu de la vitesse parce que j’ai dû corriger la direction de mon wheeler. Peter était très fort aujourd’hui, mais je reste persuadé que la victoire était accessible. Je prends de l’expérience dans ces championnats. Je suis heureux d’être sur le podium, mais j’avoue que j’espérais peut-être un peu plus de la course. "



Quelques minutes après la course masculine, Joyce Lefevre a pris la cinquième place en 2 : 14.34 sur le 800 m (classe T34, G-sport Vlaanderen). Plus tôt dans la journée, Anke Sneyers et Kiara Maene (G-sport Vlaanderen) ont réalisé des sauts de 4m45 et 4m18 de long pour prendre respectivement les 14e et 16e places dans la catégorie des athlètes avec une déficience intellectuelle (T20).



Ce lundi 17 juillet, Peter Genyn et Roger Habsch se disputeront à nouveau les médailles sur 200m. Leur finale est prévue à 17h41.