Championnats du Monde de Rocket League 2023 : suivez le live

Pour rappel les phases de groupes se jouent dans un "arbre à double élimination", cela signifie que les équipes doivent perdre deux rencontres pour être définitivement éliminées de la compétition. Après une première défaite, l’équipe perdante se retrouve propulsée dans "l’arbre des perdants" avec les autres équipes dos au mur.

Donc pas de panique si votre équipe favorite perd son premier match ! Elle n’est pas éliminée et a encore une chance d’arriver en Playoffs !

Une fois qu’il ne reste plus que huit équipes en lice, les Playoffs commencent et tout le monde est remis sur un pied d’égalité : le tournoi bascule en "arbre à élimination directe", une seule rencontre perdue et c’est l’élimination.