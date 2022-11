Championnats du monde de padel : la Belgique éliminée en quarts de finale chez les messieurs à Dubaï

Si les dames se sont qualifiées pour le dernier carré, la Belgique a par contre été éliminée en quarts de finale du tableau masculin des championnats du monde de padel jeudi à Dubaï aux Emirats arabes unis.

Les Belges se sont inclinés 2 victoires à 1 contre la France. Dans le premier match, Laurent Montoisy et Maxime Deloyer ont été battus par Adrien Maigret et Benjamin Tison 6-1, 6-2.

Clément Geens et Jérôme Peeters ensuite ont rétabli l’égalité en écartant Jérémy Scatena et Benjamin Tison 6-3, 6-2.

Le match décisif n’aura cependant pas permis à Jeremy Gala et Alec Witmeur d’imiter les dames. Le duo s’est incliné face à Bastien Blanque et Thomas Leygue 7-6 (8/6) et 6-4.

Deuxième de son groupe B après des victoires contre les Pays-Bas et l’Italie (pour une défaite contre l’Argentine), l’équipe belge jouera encore des matches de classement pour les places 5 à 8 avec une première rencontre contre le perdant du quart de finale entre l’Espagne, qui domine la discipline, et le Chili.

Le parcours des dames aura été sensiblement similaire, mais en quarts de finale, les Belges ont battu la France 2 victoires à 1 et défieront les Espagnoles pour une place en finale.