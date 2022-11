Championnats du monde de padel : la Belgique bat la France chez les dames et se qualifie pour les demi-finales

La Belgique s’est qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde de padel dans le tableau féminin, jeudi à Dubai aux Emirats Arabes Unis. Les Belges ont battu la France en quarts de finale 2 victoires à 1 pour pouvoir se mesurer à l’Espagne dans le dernier carré.

Battues par les Argentines (3-0), ténors de la discipline, les Belges avaient écarté le Japon (3-0) et l’Uruguay (3-0) pour terminer deuxième de leur poule B et affronter le vainqueur du groupe D, la France.

Dans le premier match face aux Françaises, Laura Bernard et Michelle Van Mol ont été battues par Léa Godallier et Lucile Pothier 6-1, 6-2. An-Sophie Mestach et Helena Wyckaert ont redonné l’espoir aux Belges en écartant Alix Collombon et Charlotte Soubrie 6-3, 6-7 (5/7) et 6-4.

Le match décisif a permis à Elyne Boeykens et Dorien Cuypers de décrocher le point de la victoire en écartant Amélie Detrivière et Melissa Martin 6-4, 5-7 et 6-3.

Pour une place en finale, la Belgique défiera l’Espagne, qui domine la discipline, victorieuse du Portugal 3 à 0 dans son quart de finale.

Chez les messieurs, un autre duel franco-belge est au menu des quarts de finale. La Belgique avait perdu contre l’Argentine (0-3) puis s’était imposée contre les Pays-Bas (3-0) avant d’écarter l’Italie (2-1). Elle rencontre jeudi soir la France, première du groupe D, pour une place en demi-finale.