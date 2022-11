Championnats du monde de padel : battue en demi-finales, la Belgique affrontera l’Italie pour le bronze

La Belgique a été éliminée par l’Espagne, tenante du titre, en demi-finales du tournoi féminin des championnats du monde de padel, vendredi à Dubaï aux Emirats Arabes Unis.

Barbara Las Heras et Veronica Virseda ont d’abord battu Elyne Boeykens et Elizabeth Wyckaert 6-2, 6-0. Beatriz Gonzalez et Marta Ortega ont ensuite dominé Astrid Dierckx et An-Sophie Mestach 6-0, 6-1.

Battues par les Argentines (3-0), ténors de la discipline, les Belges avaient écarté le Japon (3-0) et l’Uruguay (3-0) pour terminer deuxième de leur poule B et affronter le vainqueur du groupe D, la France en quarts de finale. Les Belges ont battu les Françaises 2-1, forçant les portes du dernier carré.

La Belgique jouera la petite finale face à l’Italie samedi, tandis que la finale opposera l’Espagne à l’Argentine, les deux grandes nations du padel.

L’Espagne et l’Argentine se partagent tous les titres depuis la création des Mondiaux en 1992, tant chez les dames que chez les messieurs. Championne du monde à sept reprises (contre huit pour l’Argentine) chez les dames, l’Espagne a remporté les quatre dernières éditions des Mondiaux, en battant à chaque fois l’Argentine en finale.

Chez les messieurs, la Belgique a été éliminée 2-1 par la France jeudi en quarts de finale.