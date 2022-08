Championnats du monde de mountaibine : le Néo-Zélandais Samuel Gaze titré en shorttrack, Jens Schuermans 12e

Le Néo-Zélandais Samuel Gaze a été sacré champion du monde de shorttrack lors des championnats du monde de mountainbike vendredi aux Gets en France. Jens Schuermans termine lui premier Belge à la 12e place.

Gaze a bouclé les 12 km du parcours avec un chrono de 22:21 et a devancé de respectivement trois et sept secondes les Suisses Filippo Colombo et Thomas Litscher. Le Sud-Africain Alan Hatherly, 4e à 13 secondes, et le Letton Martins Blums, 5e à 16 secondes, complètent le top 5.

Côté belge, Jens Schuermans a lui pris la 12e place à 25 secondes de Gaze tandis que Daan Soete a lui terminé en 18e position à 34 secondes du vainqueur.

Chez les dames, le titre mondial est revenu à la Française Pauline Ferrand-Prévot qui s'est imposée avec 18 secondes d'avance sur la Suissesse Alessandra Keller et 21 secondes sur l'Américaine Gwendalyn Gibson. Emelinne Detilleux s'est classée 26e à un tour de Ferrand-Prévot.