Championnats du monde de course au large à la voile : les Red Dolphins terminent à la cinquième place, une "déception" pour Jonas Gerckens

Jonas Gerckens et Sophie Faguet ont terminé à la cinquième place du championnat du monde de course au large à la voile en double mixte. La course, partie mercredi de Portoroz, en Slovénie, s’est ponctuée vendredi à Gênes, en Italie, après 252 miles à travers l’Adriatique. Le titre est revenu aux Italiens Cecilia Zorzi et Giovanni Di Monaco, qui ont devancé l’Uruguay et la France.

Sur leur bateau Beneteau Figaro 3, les Red Dolphins, pourtant dans le trio de tête pendant une large partie de la course, sont passés à côté du podium un an après avoir pris le bronze en 2021 lors de la première édition de ce Mondial. L’équipage belge a été rattrapé dans le sprint final, d’autres nations profitant d’un vent venu des côtes qui n’avait pas été annoncé par les prévisions météorologiques.

Gerckens et Faguet, vice-champions d’Europe lors des trois premières éditions en 2019, 2020 et 2021, voulaient se racheter lors de ces Mondiaux après leur 5e place lors du dernier Euro. Le skipper liégeois n’a pas hésité à écrire sur Facebook que cette 5e place constituait une déception pour lui.

Jonas Gerckens va désormais se tourner vers sa deuxième Route du Rhum, qu’il disputera avec son Volvo 164 en Class40. Cette 12e édition de la célèbre course au large s’élancera de Saint-Malo le 6 novembre sur un parcours de 3542 milles (6560 km) à destination de la Guadeloupe. En 2018, le Liégeois s’était classé 14e dans sa catégorie en 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes.

Le record de cette traversée est détenu par le Français Francis Joyon, vainqueur de la précédente édition en 2018, après 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes en mer. Le record en Class40 est de 16 jours, 3 heures et 22 minutes est détenu depuis 2018 par le Français Yoann Richomme.