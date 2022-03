Championnats du monde d'athlétisme en salle : Anne Zagré avance en demi-finales du 60m haies

Anne Zagré s'est qualifiée pour les demi-finales du 60m haies, samedi, lors de la deuxième journée des Championnats du monde d'athlétisme en salle de Belgrade.

Dans la Stark Arena, Zagré, 32 ans, a terminé deuxième de la cinquième série en 8.04, derrière la Bahaméenne Devynne Charlton (8.02). Zagré détient un record personnel en 7.98.

Les trois premières de chacune des six séries et le six meilleurs chronos restants avancent en demi-finales, programmées à 18h15. La finale se disputera en soirée (21h08).