Championnats de Belgique : Remco Evenepoel sort le grand jeu pour s’offrir le titre national devant le prometteur Segaert

Evenepoel a émergé au terme d’une course débridée et spectaculaire, notamment animée par un Wout van Aert hyper-offensif. Le coureur de l’équipe Jumbo-Visma est en effet passé à l’attaque à plus de 120 kilomètres de l’arrivée dans le Mont Kemmel. Supérieur à la concurrence, il est rapidement sur le groupe d’échappés et a fait la course en tête en compagnie de 10 autres coureurs dont deux équipiers (Nathan Van Hooydonck et Tosh Van der Sande) et Yves Lampaert.

Ce solide groupe a compté jusqu’à deux minutes d’avance sur un peloton principalement emmené par l’équipe Alpecin Deceuninck de Jasper Philipsen (penalisé par une crevaison dans les derniers kilomètres). L’écart a inévitablement baissé sur un parcours très peu sélectif dans le circuit final, pratiquement plat.

Van Aert et Lampaert ne se sont pas avoués vaincus et ont lancé une nouvelle dynamique dans l’échappée, s’envolant en tandem à 60 km du but. Leur effort leur aura permis de rester à l’avant 30 kilomètres de plus avant que le peloton ne mette fin à leurs espoirs.