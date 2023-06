Championnats de Belgique : le parcours d’Izegem largement favorable aux sprinteurs

Le départ de la course élites hommes sera donné à 12h00, depuis le Grote Markt d’Izegem. Le peloton commencera par une première grande boucle de 120 km qui comportera un double passage sur le Monteberg et le Kemmelberg, de quoi faire un clin d’œil à la classique Gand-Wevelgem. Ensuite, les coureurs attaqueront un circuit local "assez traditionnel et plutôt plat", selon les mots de Wim Van Herreweghe, concepteur du parcours. Cette boucle finale sera empruntée à quatre reprises et proposera des portions exposées au vent. Le vainqueur est attendu vers 17h10 dans la Ambachtenstraat, à Izegem.