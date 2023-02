Championnats de Belgique en salle : Imke Vervaet bat le record national du 200m, pas d'Euro pour les Belgian Cheetahs

Un Euro pour lequel les Belgian Cheetahs ne sont pas parvenues à se qualifier. En individuel, le minimum sur 400 m est fixé à 52.20. Un temps dont on est resté éloigné dimanche. Naomi Van den Broeck a été la plus rapide en 52.89 devant Camille Laus (53.01), Hanne Claes (53.03) et Helena Ponette (53.23).

Sur base de leurs temps cumulés, les Belgian Cheetahs, l’équipe belge du 4x400 m féminin, ne peuvent non plus prétendre à un ticket pour la Turquie en tant qu’équipe.

Sur le plan individuel, seule Cynthia Bolingo est qualifiée pour l’Euro mais elle a déjà indiqué qu’elle ne serait pas du voyage en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.