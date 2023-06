Championnats de Belgique de contre-la-montre, Wout van Aert et Remco Evenepoel seront les deux derniers à s’élancer

Les championnats de Belgique de contre-la-montre vont se dérouler sur les routes de Herzele ce jeudi 22 juin. Le parcours choisi pour l’occasion se veut très technique et risque de rendre le duel entre les favoris très intéressants.

Le programme de la course va s’organiser en fonction des différentes catégories (élite 2, Dames Élites et Hommes Élites). Au vu des risques de pluie, tous les regards seront tournés vers le premier coureur à s’élancer. Jean-Pierre Weerts partira sur le coup de 13h10 pour une boucle de 20,8 km. Après lui, tous les coureurs partiront de minute en minute.

Les premières dames partiront sur le coup de 14h06. Elles seront 42 au départ, et comme pour les élites 2, elles se succéderont minute après minute sur la ligne de départ. Il faudra attendre 14h48 pour voir démarrer Julie De Wilde, qui sera suivie de Jooris Febe (14h49) et de la grande favorite Lotte Kopecky (14h50).

Du côté des hommes élites, c’est Sander De Pestel qui va lancer le bal. Il partira sur le parcours de 42 kilomètres à 15h21 et sera suivi de Johan Meens deux minutes après. Il faudra attendre le départ de Cian Uijtdebroeks (16h21) pour établir un premier temps de référence. Les deux grands favoris, Wout van Aert et Remco Evenepoel partiront, quant à eux, à 16h37 et 16h39.