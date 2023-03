Superbe prestation d’Eliott Crestan qui s’est qualifié pour la finale du 800 mètres des championnats d’Europe en salle d’Istanbul.

Vainqueur de sa série en 1.47.76, le Namurois a pris la tête de la demi-finale à la mi-course et resté en contrôle tout en long de la course, ne se battant pas pour éviter de voir l’Espagnol Ben lui passer devant dans les derniers mètres. L’athlète de 23 ans a réalisé un temps de 1.46.84.

Les trois premiers de chaque demi-finale étant directement qualifiés pour la finale, Crestan sera sur la piste ce dimanche avec le deuxième meilleur temps des demi-finales parmi les huit candidats.

Après sa course, il a réagi au micro de Martin Weynants : "C'était une course parfaite pour moi, je voulais partir vite, être devant pour éviter les bousculades. Et puis Barontini est passé et j'étais dans un fauteuil. Comme en série, je voulais être devant dans les 200 derniers mètres. C'est une course réussie tactiquement. Le niveau est fou ici. C'est dense avec les 12 meilleurs. Le plus difficile c'est presque de rentrer en finale, après les compteur sont remis à zéro. C'était mon objectif. J'y suis. Tout le monde veut gagner et tout le monde peut gagner. Il faudra voir quelle sera la tactique. Est-ce que ça partira vite ou pas ? Le scénario idéal pour moi, c'est comme aujourd'hui. Mais ça n'arrivera pas. On sera 8, ça sera la guerre."