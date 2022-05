Championnats d’Europe de paracyclisme : les Belges enlèvent deux nouvelles médailles d’argent et une de bronze

Les Belges ont décroché trois nouvelles médailles vendredi lors de la deuxième journée des championnats d’Europe de paracyclisme à Schwanenstadt, en Autriche.

Tim Celen a décroché la médaille d’argent du contre-la-montre dans la catégorie T2 (tricyle) sur le parcours vallonné de 12,45 km tracé autour de Lochen am See. La victoire est revenue aux Allemands Maximilian Jäger et Hans-Peter Durst.

"Je dois être satisfait de ce résultat, car j’ai donné tout ce que j’avais. Un contre-la-montre ne ment jamais, surtout avec cette succession de petites montées à la fin", a déclaré Tim Celen, 24 ans.

C’est aussi avec une médaille d’argent autour du cou que la journée s’est terminée pour Louis Clincke, 2e du chrono en catégorie C4, après 22,39 km de course. "C’était un parcours difficile, mais je savais ce qui m’attendait. Je me sentais très bien aujourd’hui et j’ai été très constant tout au long de la course. Je roule de mieux en mieux, c’est prometteur pour les Championnats du monde de cet été", avance Louis Clincke, qui n’a été battu que par l’Irlandais Ronan Grimes.

Les tandems étaient les derniers à prendre le départ vendredi. Griet Hoet et sa pilote Anneleen Monsieur ont remporté le bronze, derrière les paires irlandaises et britanniques. "C’est sans-doute notre tout dernier contre-la-montre, donc faire une médaille aux Championnats d’Europe c’est génial", selon Griet Hoet." Les deux équipes devant nous étaient beaucoup plus fortes, donc nous sommes très heureuses avec le bronze".

En tandem messieurs, Milan Thomas et son pilote Jonas Goeman ont terminé 4e à une seconde du podium.

La délégation belge compte désormais quatre médailles dans cet Euro. La première a été enlevée jeudi par Maxime Hordies, médaille d’argent du contre-la-montre en handbike (H1).

Les Championnats d’Europe de paracyclisme se déroulent en Autriche depuis mercredi et jusqu’à dimanche. Six coureurs et deux pilotes belges participent à cet Euro. Le week-end sera consacré aux courses en ligne.