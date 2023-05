Championnat WBC : Le Sud-africain Kevin Lerena coupe la route du mondial à Ryad Merhy

Le Sud-africain Kevin Lerena, 31 ans, 100,75 kg, a battu Ryad Merhy, 30 ans, 98,75 kg, aux points, 118-110, 115-113, 116-112, samedi à l’Emperor’s Palace de Johnnesburg, pour s’emparer de la ceinture WBC Silver des bridgerweight (entre 90,719 et 101,605 kg). Cette 29e victoire de sa carrière, pour deux défaites, lui garantit surtout d’être désormais le challenger officiel du Polonais Lukasz Rozanski, champion du monde.

C’est la deuxième défaite en 33 combats de Merhy, qui n’avait plus perdu depuis le championnat du monde WBA des lourds-légers (entre 79,378 et 90,719 kg) du 24 mars 2018 à Marseille contre le Français Arsen Goulamirian, vainqueur par k.o technique au 11e des 12 rounds, et aujourd’hui toujours maître de la catégorie en tant que super-champion.

Le combat ne s’est jamais vraiment emballé. Mais c’est le gaucher Lerena qui avançait vers l’adversaire, et décochait les frappes les plus lourdes. Entre autres un crochet du gauche à la tempe qui a ébranlé Merhy au 9e round. Ce qui, ajouté à l’avantage de se produire à domicile, ne laissait planer aucun doute quant à la décision des juges, dont le Belge Daniel Van de Wiele (115-113), inévitablement et unanimement favorable au Sud-africain.

Cinq ans après Marseille, Merhy a donc de nouveau trouvé son maître. La leçon a cependant été beaucoup moins sévère que celle de Goulamirian, mais c’est quand même un deuxième combat de la vérité perdu.

Peut-être aussi que malgré son très bon dernier round à l’Emperor’s Palace, le Bruxellois est et reste avant tout un lourd-léger, double champion du monde contre le Hongrois Imre Szello (k.o 7e) en 2019 au Dôme de Charleroi, et en 2021 contre le Chinois Zhaoxin Zhang (k.o technique 8e) au Stade Roi Baudouin. Même si redescendre de catégorie ne sera sans doute pas possible…