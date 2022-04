"Championnat faussé", "dopage financier" : Virton réclame 5 millions d’euros à Mouscron

"Les motifs de cette décision (ndlr : de la Commission des licences, qui a décidé de rejeter la demande de licence hurlu) font apparaître, de manière éclatante, que le RE Mouscron a violé (et continue à violer) la plupart des règles impératives imposées à tous les clubs professionnels et ayant pour objet de garantir la bonne gestion financière du secteur, la transparence et la probité du football professionnel et donc l'égalité des chances entre les participants à la compétition sportive. En engageant des joueurs et un staff technique d'un niveau bien supérieur à ce qu'il pouvait se permettre, en promettant des salaires élevés, mais ensuite en ne respectant pas ses obligations salariales, le RE Mouscron a recouru au "dopage financier", avec pour conséquence que son classement sportif a été obtenu de manière frauduleuse. Il ne fait aucun doute que, à l'instar du recours par un athlète à des substances dopantes, un tel comportement de la part d'un club fausse irrémédiablement la compétition sportive : le tricheur dispose d'un avantage illicite sur celui qui est respectueux des règles", indique notamment le club virtonais.