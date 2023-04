Championnat du monde de snooker : Luca Brecel élimine le triple champion du monde Mark Williams et se hisse en quarts

Luca Brecel, 10e joueur mondial, s’est qualifié pour les quarts de finale du Championnat du monde de snooker grâce à une victoire 13 frames à 11 sur le Gallois Mark Williams, triple champion du monde et 8e mondial, vendredi, au Crucible Theatre de Sheffield, en Angleterre.

Brecel, 28 ans, et Williams, 48 ans, étaient à égalité 4-4 après la première session disputée jeudi après-midi. La rencontre se jouait au meilleur des 25 frames. Samedi passé, le 'Belgian Bullet' s’était qualifié pour le deuxième tour (huitièmes de finale) du Mondial pour la première fois en six participations grâce à une victoire 10-9 sur l’Anglais Ricky Walden (WS 24).

En 2012, pour son premier Mondial à 17 ans, 2017, 2018, 2019 et 2022, il avait été à chaque fois battu au premier tour. Après le champion du monde 2000, 2003 et 2018, Brecel pourrait trouver sur sa route un autre ténor de la discipline. Son adversaire en quart de finale pourrait être l’Anglais Ronnie O’Sullivan, septuple champion du monde et N.1 mondial, qui joue contre l’Iranien Hossein Vafaei (WS 23). O’Sullivan mène 6-2 après la première session.